Суд над Мадуро. Трамп объявил и о «других делах»

11:06 537

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес накануне во второй раз предстали перед судом в Нью-Йорке, передает CNN.

Мадуро и Флорес сопровождает группа адвокатов, один из которых - Барри Поллак - заявил председательствующему судье Элвину Хеллерстейну, что его подзащитные не могут самостоятельно обеспечить себе защиту, но имеют полное право использовать для этого средства венесуэльского правительства. Однако, пока это невозможно, поскольку власти США отозвали соответствующие лицензии.

Мадуро попытался убедить федерального судью в том, что правительство США вмешивается в его способность защищаться от обвинений, и дело должно быть прекращено.

Перед слушанием Барри Поллака спросили, правда ли, что у Мадуро есть проблемы с тревожностью и он часто кричит в своей камере. «Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения», — сказал адвокат. Он также отказался напрямую отвечать на вопрос, как Николас Мадуро чувствует себя после почти трех месяцев заключения.

Федеральный прокурор обвинил Николаса Мадуро и Силию Флорес в «разграблении богатств Венесуэлы» и пытался убедить судью не разрешать республике оплачивать их судебные издержки. Федеральный судья пообещал в ближайшее время решить, обязать ли администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Венесуэле оплатить издержки супругов.

Как сообщил CBS News, Мадуро был в тюремной робе и выглядел заметно похудевшим (в зале нельзя фотографировать, можно только рисовать скетчи).

Источники рассказали CBS News, что в СИЗО Бруклина Мадуро находится в специальном охраняемом блоке, который описывают как «тюрьма в тюрьме». В этом блоке могут разместиться до 12 заключенных, но неясно, есть ли там кто-то, кроме Мадуро. С другими заключенными он не контактирует. Мадуро покидает камеру только для принятия душа, встреч с адвокатом и прогулки (час в день).

Президент США Дональд Трамп, комментируя слушания на заседании Кабинета министров в четверг, сказал, что пока суд рассматривает лишь часть преступлений, которые совершил Мадуро. «Я полагаю, будут и другие суды», - сказал он.

Мадуро обвиняется по трем пунктам о сговоре с целью совершения преступлений, по статьям о наркотерроризме и одному пункту о контрабанде кокаина. Его супруга обвиняется по двум пунктам о контрабанде кокаина.

На первом заседании Мадуро не признал вину, назвав себя «военнопленным».

Наблюдатели полагают, что судебный процесс начнется не раньше, чем через год или два, к тому времени судье, который ведет дело, исполнится 94 года.

В ожидании начала слушаний у здания суда собрались две группы манифестантов: одни выступали в поддержку Мадуро, другие - против него. Произошли стычки, которые быстро пресекла полиция Нью-Йорка.

3 января спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы Николаса Мадуро и Силию Флорес. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Они отрицают вину. Исполняющей обязанности главы государства была назначена Делси Родригес.

Израиль не оставляет камня на камне: в Иране уничтожаются военные объекты, склады с ракетами и минами
Израиль не оставляет камня на камне: в Иране уничтожаются военные объекты, склады с ракетами и минами добавлено видео; обновлено 11:33
11:33 3258
Эмираты приняли решение
Эмираты приняли решение
09:57 3187
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло!
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло! новый поворот; все еще актуально
26 мартa 2026, 22:13 9733
Тегеран говорит одно, Трамп – другое
Тегеран говорит одно, Трамп – другое
09:34 1599
Третий за неделю удар по крупнейшим портам России
Третий за неделю удар по крупнейшим портам России
09:19 2282
Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро
Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро
06:59 5553
Странные дела в Иране
Странные дела в Иране
03:00 7966
Трамп о сексуальной ориентации Хаменеи
Трамп о сексуальной ориентации Хаменеи
02:57 8487
Трамп: Если иранцы не сделают что скажу, я...
Трамп: Если иранцы не сделают что скажу, я...
02:44 6070
Лавров: Все знают координаты американских баз...
Лавров: Все знают координаты американских баз...
02:41 5421
США готовят закон: «Блокировать Путина»
США готовят закон: «Блокировать Путина»
01:20 8270

