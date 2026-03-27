«Русский дом» забросали коктейлями Молотова

По его словам, которые приводят российские СМИ, неизвестные пытались попасть в окна библиотеки. В общей сложности в здание были брошены шесть бутылок коктейля Молотова, из которых взорвалась только половина.

Гиренко утверждает, что дата нападения на «Русский дом» была выбрана неслучайно: 27 марта в здании состоится заключительное мероприятие Дней русской культуры в Чехии. Он выразил надежду на то, что чешские правоохранительные органы оперативно вычислят нападавших и привлекут их к ответственности.

Со своей стороны полиция Праги сообщила, что возбуждено уголовное дело о причинении ущерба чужому имуществу. «Мы разыскиваем преступника», — добавил ее представитель.