Вооруженный инцидент в Баку

В Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Тюркан.

Согласно сообщению прокуратуры, 26 марта в надзорный орган поступила информация об убийстве Вагифа Амирова в поселке Тюркан.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Джаваншир Мурадов открыл огонь из огнестрельного оружия по своему соседу Руслану Алиеву, после чего из того же оружия застрелил Вагифа Амирова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Джаваншир Мурадов задержан и привлечен к делу в качестве подозреваемого.