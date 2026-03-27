Помощник президента Азербайджана встретился с главным советником Эрдогана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом помощник президента сообщил на своей странице в соцсети X.
«Провел продуктивную встречу в Будапеште с Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником президента Турции. Мы обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации тюркских государств на основе братства и стратегического альянса между Азербайджаном и Турцией, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимодействия. Перед лицом текущих глобальных вызовов укрепление единства и солидарности во всем тюркском мире остается важным», - указал помощник президента.
Budapeştdə Akif Çağatay Kılıç, Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri ilə səmərəli görüşümüz oldu.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 27, 2026
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və strateji müttəfiqliyi əsasında Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, eləcə də regional təhlükəsizlik və…