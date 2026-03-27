Велаяти грозит...

Любая страна, участвующая в военных действиях против Ирана, столкнется с «бумерангом» последствий, пригрозил старший советник верховного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбар Велаяти. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Любое участие в военной агрессии против Ирана непременно обернется против участников, как бумеранг», — сказал Велаяти, предположив тем самым, что Персидский залив станет центром ответных мер.

«Географическое положение Персидского залива не может оставаться без последствий», — сказал Велаяти, добавив, что «неизбежно произойдут события», которые «нанесут ущерб тем, кто угрожает национальной безопасности Ирана».