Ильхам Алиев в посольстве Грузии

27 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в стране, выразил соболезнования в связи с кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

Главу государства встретил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге. Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнул, что в Азербайджане всегда будут с уважением чтить его память.

Глава государства отметил и роль Илии II в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Зураб Патарадзе выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за посещение посольства и соболезнования.