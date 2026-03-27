Ущерб на $3 млрд за три недели войны

Вооруженные силы США в ходе конфликта с Ираном потеряли порядка 10 военных самолетов и более десятка беспилотников, были повреждены радары и авианосец USS Gerald R. Ford. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

1 марта были потеряны три истребителя F-15E Strike Eagle, сбитые по ошибке кувейтским F/A-18 Hornet. Стоимость новой модели F-15 составляет порядка $100 млн.

19 марта аварийную посадку совершил F-35A Lightning II, его замена обойдется в $82,5 млн.

Кроме того, в ходе конфликта получили повреждения семь дозаправщиков KC-135 Stratotanker - два в результате столкновения между собой и пять в результате иранского ракетного удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Последние в данный момент находятся в ремонте, а безвозвратно потерянные самолеты, как пишет WSJ, вероятно, будут заменены на дозаправщики модели KC-46 Pegasus стоимостью около $165 млн.

По оценкам бывшей сотрудницы Пентагона, которые привела газета, США будут вынуждены потратить до $2,9 млрд на восстановление или восполнение военной техники.