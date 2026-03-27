Суда с гумпомощью для Кубы исчезли с радаров

Два корабля с продовольствием исчезли по пути из Исла-Мухерес в Гавану без сигнала SOS. Мексиканская авиация проводит поиски экипажей разных наций.

В четверг, 26 марта, военно-морские силы Мексики сообщили об исчезновении двух судов, перевозивших гуманитарную помощь на Кубу. На борту кораблей находились члены экипажа разных национальностей. Об этом сообщает CBS News.

По предварительным данным, оба судна отплыли 20 марта с острова Исла-Мухерес в юго-восточном мексиканском штате Кинтана-Роо. Они должны были прибыть в столицу Кубы Гавану во вторник или среду на этой неделе.

На бортах кораблей перевозились продовольствие и другие товары, необходимые для жителей Кубы из-за введенного США эмбарго на поставки топлива. В настоящее время ни одно из судов не послало сигнал SOS.

В военно-морских силах Мексики отметили, что не было «ни связи, ни подтверждения их прибытия» на Кубу. В то же время там не уточнили личности и гражданство членов экипажей пропавших судов, но сообщили, что поддерживают связь со спасательными службами Польши, Франции, Кубы и США.