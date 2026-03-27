Григорян об особо важном событии с Азербайджаном

Снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для Еревана важным событием, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Шымкенте (Казахстан), передают армянские СМИ.

Григорян подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе существенно стимулирует внешнюю торговлю.

«В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли», - отметил вице-премьер.