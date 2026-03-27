Дерипаска и Керимов откликнулись на призыв Путина

Российские олигархи Олег Дерипаска и Сулейман Керимов первыми откликнулись на призыв президента России Владимира Путина внести пожертвования в бюджет для финансирования войны в Украине. С соответствующим призывом Путин обратился на днях на закрытой встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

На встрече с бизнесом Путин сказал о намерении продолжить войну до тех пор, пока не будет захвачена вся территория Донбасса, пишут оба издания. Источник FT добавил, что российский президент поддерживал идею о превращении Донбасса в демилитаризованную зону или предлагаемую США «свободную экономическую зону», но отказался от этой идеи после того, как Киев отказался добровольно отвести войска на границы региона.

После этого Путин предложил бизнесменам делать взносы в бюджет. Поддержку выразили по крайней мере двое миллиардеров. По данным Financial Times, один из них — Олег Дерипаска. Имя второго — это Сулейман Керимов, который, по информации журналистов, предложил внести 100 млрд рублей.

Сама идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Сечин, по данным СМИ, накануне встречи написал Путину письмо, где изложил это предложение.