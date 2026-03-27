Иран наказывает «непослушного» футболиста

Прокуратура иранской провинции Голестан начала «процесс выявления и ареста имущества» у 16 человек, поддерживающих организации и государства, которые Тегеран считает «враждебными». В списке этих лиц есть иранский футболист Сердар Азмун, пишет Fars со ссылкой на собственные данные.

Ранее Азмуна исключили из состава сборной Ирана на два товарищеских матча. Причиной стала опубликованная им в соцсетях фотография с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашид аль-Мактумом — ее сочли «актом нелояльности» и жестом поддержки ОАЭ, сообщало агентство.

Азмун играл за казанский «Рубин» в 2013 году, перейдя туда из иранского «Сепахана». В январе 2019 года он перешел в петербургский «Зенит». За него Азмун играл три с половиной года. В 2022 году его купил немецкий «Байер», затем его отдали в аренду в итальянскую «Рому», а в 2024 году футболист стал игроком клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, за который выступает и сейчас.