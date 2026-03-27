USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Иран перебрасывает войска на остров Харк

Иран наказывает «непослушного» футболиста

13:17 648

Власти Ирана намерены конфисковать имущество иранского футболиста Сердара Азмуна, сообщает иранское агентство Fars.

Прокуратура иранской провинции Голестан начала «процесс выявления и ареста имущества» у 16 человек, поддерживающих организации и государства, которые Тегеран считает «враждебными». В списке этих лиц есть иранский футболист Сердар Азмун, пишет Fars со ссылкой на собственные данные.

Ранее Азмуна исключили из состава сборной Ирана на два товарищеских матча. Причиной стала опубликованная им в соцсетях фотография с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашид аль-Мактумом — ее сочли «актом нелояльности» и жестом поддержки ОАЭ, сообщало агентство.

Азмун играл за казанский «Рубин» в 2013 году, перейдя туда из иранского «Сепахана». В январе 2019 года он перешел в петербургский «Зенит». За него Азмун играл три с половиной года. В 2022 году его купил немецкий «Байер», затем его отдали в аренду в итальянскую «Рому», а в 2024 году футболист стал игроком клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, за который выступает и сейчас.

Путин созывает Совбез
Путин созывает Совбез
13:57 11
Азербайджанская нефть уже выше $121
Азербайджанская нефть уже выше $121
13:54 88
В МИД Германии знают, где пройдут переговоры США и Ирана
В МИД Германии знают, где пройдут переговоры США и Ирана
13:21 586
Дерипаска и Керимов откликнулись на призыв Путина
Дерипаска и Керимов откликнулись на призыв Путина
13:17 1156
Важное соглашение Украины и Саудовской Аравии
Важное соглашение Украины и Саудовской Аравии
13:07 961
Григорян об особо важном событии с Азербайджаном
Григорян об особо важном событии с Азербайджаном
13:05 1216
Суда с гумпомощью для Кубы исчезли с радаров
Суда с гумпомощью для Кубы исчезли с радаров
13:02 719
Ущерб на $3 млрд за три недели войны
Ущерб на $3 млрд за три недели войны The Wall Street Journal
12:56 1131
Конвой с гумпомощью из России проехал из Азербайджана в Иран
Конвой с гумпомощью из России проехал из Азербайджана в Иран
12:42 813
Удар по дому генерала Карами
Удар по дому генерала Карами
12:34 1513
Пакистан и Афганистан опять воюют: есть убитые
Пакистан и Афганистан опять воюют: есть убитые
12:23 962

ЭТО ВАЖНО

Путин созывает Совбез
Путин созывает Совбез
13:57 11
Азербайджанская нефть уже выше $121
Азербайджанская нефть уже выше $121
13:54 88
В МИД Германии знают, где пройдут переговоры США и Ирана
В МИД Германии знают, где пройдут переговоры США и Ирана
13:21 586
Дерипаска и Керимов откликнулись на призыв Путина
Дерипаска и Керимов откликнулись на призыв Путина
13:17 1156
Важное соглашение Украины и Саудовской Аравии
Важное соглашение Украины и Саудовской Аравии
13:07 961
Григорян об особо важном событии с Азербайджаном
Григорян об особо важном событии с Азербайджаном
13:05 1216
Суда с гумпомощью для Кубы исчезли с радаров
Суда с гумпомощью для Кубы исчезли с радаров
13:02 719
Ущерб на $3 млрд за три недели войны
Ущерб на $3 млрд за три недели войны The Wall Street Journal
12:56 1131
Конвой с гумпомощью из России проехал из Азербайджана в Иран
Конвой с гумпомощью из России проехал из Азербайджана в Иран
12:42 813
Удар по дому генерала Карами
Удар по дому генерала Карами
12:34 1513
Пакистан и Афганистан опять воюют: есть убитые
Пакистан и Афганистан опять воюют: есть убитые
12:23 962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться