В МИД Германии знают, где пройдут переговоры США и Ирана

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что США и Иран провели косвенные переговоры и что представители обеих сторон планируют вскоре встретиться в Пакистане, информирует The Guardian.

«По моей информации, были косвенные контакты, и была проведена подготовка к прямой встрече. Это, очевидно, произойдет очень скоро в Пакистане», - сказал Вадефуль.

Напомним, иранские военные заявили, что США фактически «ведут переговоры сами с собой», ведь Белый дом активно говорит о контактах с Тегераном по завершению войны. Спикер Вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфакари в обращении на государственном телевидении раскритиковал руководство США и заявил, что «время их обещаний уже истекло».

Кроме того, в Иране заявили, что отклоняют 15-пунктный план США по прекращению войны, а также продолжают атаки по Израилю и арабским странам.