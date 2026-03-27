Жертвы Эпштейна судятся с властями и требуют санкций

Истцы обвиняют правительство в том, что при публикации файлов по делу Эпштейна оно сознательно отдало приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни пострадавших. В иске говорится, что Минюст США «раскрыл личности примерно ста жертв осужденного сексуального преступника, опубликовав и раскрыв миру их личные данные».

Хотя правительство позже удалило личную информацию из публичных файлов, истцы утверждают, что «такие онлайн-ресурсы, как Google, продолжают переопубликовывать ее, игнорируя просьбы жертв об удалении». Согласно иску, персональные данные пострадавших до сих пор отображаются в результатах поиска и контенте, сгенерированном искусственным интеллектом.

«Жертвы теперь сталкиваются с новой травмой. Незнакомцы звонят им, пишут по электронной почте, угрожают их физической безопасности и обвиняют в сговоре с Эпштейном, в то время как на самом деле это его жертвы», — передает издание.

Пострадавшие требуют от Министерства юстиции минимальной компенсации — $1 тыс. на каждого выжившего, а от Google — штрафных санкций «в размерах, достаточных для наказания и сдерживания». Истцы также просят суд обязать Google немедленно и навсегда удалить их личную информацию.

В письме от 2 февраля судьям Южного округа Нью-Йорка прокурор Джей Клейтон заявил, что Министерство юстиции находится «в процессе» удаления документов, содержащих информацию, позволяющую идентифицировать жертв. Он признал, что ведомство удалило «несколько тысяч документов и медиафайлов, которые могли непреднамеренно включать информацию, идентифицирующую жертв, в результате самых разных факторов, включая технические ошибки или человеческий фактор».