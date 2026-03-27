Путин откроет Азербайджанский театр в Дербенте

Президент РФ Владимир Путин в День театра 27 марта откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Церемония пройдет в формате видеоконференции. «Президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте. Исторический театр, корни театра уходят в XIX век. В свое время представители азербайджанской интеллигенции в Дербенте открыли такой тюркский кружок, который потом стал театром азербайджанским», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в день открытия театра Дербент посетят гости из Азербайджана.

Реконструкция театра завершилась в конце декабря 2025 г. В здании построили современный зрительный зал на 272 места, обновили гримерные, служебные и технические помещения. Кроме того, в театре появилось профессиональное световое и звуковое оборудование.