Саудовская Аравия об исторической миссии США и Израиля

Саудовская Аравия призвала США усилить боевые действия против Ирана, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в саудовской разведке. По его данным, Эр-Рияд призывает не просто к продолжению военной кампании, но и к ее активизации.

Саудовский источник подтвердил сообщение The New York Times, в котором говорилось, что фактический лидер королевства, наследный принц Мухаммед бин Салман, призвал Дональда Трампа не прекращать войну против Ирана и что американо-израильская кампания представляет собой «историческую возможность» для перестройки Ближнего Востока, пишет The Guardian.

24 марта The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на источник, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман побуждает президента США Дональда Трампа не сворачивать военные действия против Ирана. По словам источника, наследный принц убеждал Дональда Трампа в необходимости продолжать боевые действия и добиваться ликвидации правительства Ирана.

Саудовская Аравия подвергается атакам со стороны Ирана. Неделю назад удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря.