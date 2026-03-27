Украина на грани: нет денег на войну

Есть высокая вероятность, что Украина останется без денег на ведение войны уже через два месяца, так как не решен вопрос предоставления финансирования от ключевых западных доноров страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, украинские и иностранные чиновники на условиях анонимности заявили, что у Киева хватает средств только на покрытие расходов до июня. Украине в этом году на закупку американского оружия нужно 15 миллиардов долларов. В общей сложности в 2026 году стране понадобится 52 миллиарда долларов иностранной помощи.

В то же время Россия увеличивает свои доходы от роста мировых цен на нефть, который спровоцировала война в Иране. Кроме того, война в Иране поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, откладывая на второй план дипломатические усилия по достижению мирного соглашения в Украине.

Надежда Украины - получить финансирование от Евросоюза уже в апреле в рамках согласованного кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.