Иран не пропустил даже китайцев

Два судна — CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean — развернулись вблизи острова Ларак, примерно в 20 милях от порта Бандар-Аббас на юге Ирана.

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic и китайских членов экипажей, находившихся вблизи пролива, в пятницу утром двум контейнеровозам, принадлежащим китайской государственной судоходной компании Cosco Shipping, было запрещено проходить через Ормузский пролив.

Сегодня утром после заявлений президента США о том, что Ормузский пролив открыт, три контейнеровоза, принадлежащих разным странам, направились к установленному коридору для разрешенного прохода, однако после предупреждения со стороны ВМС КСИР были вынуждены повернуть назад. Об этом заявили в КСИР.

Там добавили, что Ормузский пролив закрыт, и любое движение в этой зоне будет встречено «жесткой реакцией»: «Движение любых судов в порты Израиля, США, их союзников и сторонников, а также из этих портов в любом направлении запрещено».