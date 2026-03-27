Товарищ Ким и Лукашенко: дружба навсегда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщило северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что после подписания этого «фундаментального документа» отношения между Беларусью и Северной Кореей «вступают в новую стадию».

Cтороны также заключили несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. Из заявления пресс-службы Лукашенко также следует, что верховный лидер КНДР выразил Беларуси «солидарность и полную поддержку» и выступил «против незаконного давления Запада» на Минск. Кроме того, Лукашенко заявил, что правительства Беларуси и КНДР «придерживаются одинакового мнения по международным вопросам».

Кроме того, Ким Чен Ын и Александр Лукашенко обменялись подарками, пишет KCNA. Ким подарил Лукашенко меч и вазу с портретом белорусского президента. Подарком Лукашенко Ким Чен Ыну стал автомат белорусского производства: «На случай, если появятся враги».