Дроны бьют по авиазаводу в Смоленске

По его данным, силы ПВО и авиация сбили шесть дронов. Рано утром глава региона написал, что ночью было семь БПЛА: «Пострадавших и разрушений нет».

Налет дронов ВСУ произошел в тот день, когда, по сообщению Анохина и местных изданий, регион посетил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с инспекцией на выполнение гособоронзаказа.

«Силы обороны (Украины) нанесли удар по Смоленскому авиационному заводу», — пишет украинский телеграм-канал Exilenova+, публикуя кадры с машинами МЧС у проходной завода. Эту информацию подтвердила Astra, отметив, что к заводу, который, по данным спецслужб Украины, выпускает крылатые ракеты и БПЛА, прибыли также машины «скорой» и что перед прибытием оперативных служб в городе слышали несколько взрывов.

СмАЗ находится под санкциями США и Канады «за роль в содействии или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину». Евросоюз внес предприятие в черный список в связи с тем, что оно «производит ракеты Х-59, которые использовались Вооруженными силами России во время войны против Украины». Завод уже попадал под удары украинских дронов в ноябре 2023 года.