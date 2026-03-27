Младенов разоружит Газу

ХАМАС будет обязан поэтапно сдать оружие и разрешить уничтожение подземной туннельной сети в рамках плана, представленного группировке «Советом мира», сообщает Reuters со ссылкой на текст документа, переданный двумя палестинскими чиновниками.

Этапы реализации:

1-й этап (15 дней): Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) берет на себя управление и начинает подготовку к сбору оружия.

2-й этап (16–60 дней): Израиль выводит тяжелое вооружение из контролируемых районов, разворачиваются международные силы безопасности.

3-й этап (30–90 дней): ХАМАС передает NCAG все тяжелое оружие и военную технику, разрешает уничтожение всех туннелей, взрывчатки и военной инфраструктуры.

4-й этап (91–250 дней): полицейские силы NCAG собирают и регистрируют все остальное оружие, израильские силы начинают поэтапный вывод.

5-й этап (окончательная проверка): израильские войска полностью выводятся из Газы (за исключением периметра безопасности) после подтверждения отсутствия оружия. Начинается масштабное восстановление.

Ключевой принцип: «Газа будет управляться на основе принципа «одна власть, один закон, одно оружие», согласно которому только лица, уполномоченные NCAG, могут иметь оружие, а все вооруженные фракции прекратят военную деятельность».

Процесс разоружения будет контролировать комитет под руководством спецпосланника «Совета мира» Николая Младенова. План рассчитан на восемь месяцев.