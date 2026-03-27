Ужасы улицы Зейтун

В одном из домов, построенных над канализационным коллектором на улице Зейтун в Хатаинском районе Баку, произошел обвал. Инцидент зафиксирован ночью по адресу: улица Зейтун, 134. Одна комната четырехкомнатного дома полностью разрушена, стены раскололись на несколько частей, потолок и пол обвалились.

Жители сообщили, что с ночи находятся в состоянии страха. Дождь осложнил ситуацию, в других домах также возникла опасная обстановка. По словам жильцов, их предупредили о необходимости покинуть дома, однако временным жильем не обеспечили. Люди ждут окончания праздников, так как в последние несколько дней им говорили, что основные работы начнутся в рабочие дни после праздников.

Напоминаем, что несколько дней назад из-за разлива канализации дома и дворы на этой территории были затоплены. При помощи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) жители были эвакуированы, а вода откачана насосами. После дождя ситуация еще больше обострилась.

В Службе объединенного водоснабжения крупных городов заявили, что жители были предупреждены. В результате избыточной нагрузки, созданной незаконными постройками над канализационным коллектором «Гюнешли», а также из-за невозможности своевременного технического обслуживания линии по этой причине, возникли острые риски аварий.

Хотя некоторые аварийные участки коллектора на улице Зейтун в Хатаинском районе — там, где под домами или над ними нет препятствий — были отремонтированы управлением «Бакинский водный канал», наличие активно используемых жилых площадей в других точках, где произошел обвал, осложнило ликвидацию аварии.

В связи со сложившейся ситуацией направлены обращения в исполнительную власть района и МЧС. Восстановительные работы будут выполнены после того, как территория в пределах аварийной части коллектора будет освобождена.