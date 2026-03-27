Kristal и Landau Education Group подписали стратегическое соглашение

Между Kristal и Landau Education Group подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сферах образования и инфраструктуры между сторонами.

В соответствии с соглашением в рамках проектов Kristal образовательная инфраструктура будет дополнительно укреплена, а в различных жилых комплексах будут введены в эксплуатацию новые школьные корпуса.

Это сотрудничество нацелено на внесение значительного вклада в развитие современной образовательной инфраструктуры в Азербайджане и формирование образовательной среды, соответствующей международным стандартам.

В проекте City Garden Narimanov начнет функционировать новый корпус школы LANDAU School — City Garden Narimanov. Планируется, что новый учебный корпус будет введен в эксплуатацию для учащихся с сентября 2026 года.

Школа, подготовленная в соответствии с современными образовательными принципами, предлагает широкие возможности для поддержки академического и социального развития учеников. В их числе — учебные классы площадью 50 кв.м, просторные общие зоны, актовый зал на 250 человек, большой спортивный зал, открытая игровая площадка и современный STEAM-кабинет.

В новом корпусе будет проводиться обучение по программе дошкольной подготовки, а также обучение на азербайджанском, русском и английском языках.