Kristal и Landau Education Group подписали стратегическое соглашение

Между Kristal и Landau Education Group подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сферах образования и инфраструктуры между сторонами.
Это сотрудничество нацелено на внесение значительного вклада в развитие современной образовательной инфраструктуры в Азербайджане и формирование образовательной среды, соответствующей международным стандартам.
В соответствии с соглашением в рамках проектов Kristal образовательная инфраструктура будет дополнительно укреплена, а в различных жилых комплексах будут введены в эксплуатацию новые школьные корпуса.
В проекте City Garden Narimanov начнет функционировать новый корпус школы LANDAU School — City Garden Narimanov. Планируется, что новый учебный корпус будет введен в эксплуатацию для учащихся с сентября 2026 года.
Школа, подготовленная в соответствии с современными образовательными принципами, предлагает широкие возможности для поддержки академического и социального развития учеников. В их числе — учебные классы площадью 50 кв.м, просторные общие зоны, актовый зал на 250 человек, большой спортивный зал, открытая игровая площадка и современный STEAM-кабинет.
В новом корпусе будет проводиться обучение по программе дошкольной подготовки, а также обучение на азербайджанском, русском и английском языках.
В то же время в проекте Park Yasamal лицей SİMURQ by LANDAU представляет новый корпус Park Yasamal по более доступным ценам. Учебный процесс в корпусе начнется с 2026/2027 учебного года.
В новом образовательном пространстве будут представлены просторные учебные классы, игровая зона, переговорная комната, библиотека, спортивный и актовый залы, а также современные возможности, направленные на всестороннее развитие учащихся.
В корпусе будут действовать группы дошкольной подготовки, а также классы на азербайджанском, русском и английском языках. В стоимость обучения входит двухразовое питание в день — обед и перекус.
Проект также ставит на первый план комфорт жителей. Расположение школ непосредственно на территории жилых комплексов снижает транспортные расходы и необходимость в передвижении а также способствует минимальному воздействию на окружающую среду. Благодаря этому жители Kristal получают удобную и доступную образовательную среду для своих детей.
