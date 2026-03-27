Куба обратилась за помощью к Ватикану

Кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США и убедить Вашингтон облегчить энергетическую блокаду, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Цель состоит в том, чтобы способствовать переговорам и добиться ослабления кампании давления со стороны Белого дома, направленной на изоляцию Кубы посредством фактической нефтяной блокады», - говорится в публикации.

Как отмечает издание, во встречах также принимал участие Папа Римский Лев XIV.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.

Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.