850 «Томагавками» по Ирану

Соединенные Штаты выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В докладе говорится, что темпы применения ракет вызвали тревогу у некоторых должностных лиц Пентагона и обеспокоенность по поводу сокращения запасов высокоточного оружия.
Пентагон, отмечает газета, предупреждает о рисках, связанных с возможным истощением складских запасов и необходимости наращивания производства для предотвращения дефицита в случае продолжения конфликта.
Ракеты «Томагавк» — высокоточные крылатые боеприпасы большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 1600 километров.
Официальных комментариев от Министерства обороны США пока не поступало.