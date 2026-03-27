Сырский об освобожденной территории Украины

С начала контрнаступательных действий Силы обороны Украины восстановили контроль над около 470 кв. км, уничтожив более 11 тысяч российских солдат. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Отметим, 23 февраля он сообщал об освобождении 400 кв. км, то есть за более чем месяц освобождено еще 70 кв. км.

По словам главнокомандующего, во время рабочей поездки в Южную оперативную зону он провел совещание с командованием наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Как отметил Сырский, пока российские войска сознательно нацеливаются на гражданскую инфраструктуру и мирное население – многоэтажки, роддомы, исторические памятники, Силы обороны Украины системно уничтожают силы россиян на поле боя.

«Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю… благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов», – подчеркнул Сырский.