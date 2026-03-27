В Европе выявлена агентурная сеть России

В некоторых странах Восточной Европы выявлена сеть вербовки местных жителей для диверсий и операций по дестабилизации этих стран в интересах России, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Утверждается, что вербовщики предлагали гражданам Молдовы, Болгарии, Сербии и ряда других стран «легкий заработок» в размере 300-500 долларов и оплачиваемую двухнедельную поездку с активным отдыхом.

Но на самом деле эти люди попадали в тренировочные лагеря, где их обучали управлять дронами, использовать зажигательные устройства и противодействовать полиции во время протестов, отмечается в сообщении украинского ЦПД. Инструкторами же являются люди, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». После обучения завербованные граждане отправляются в страны Европы для осуществления «гибридных атак».