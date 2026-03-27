Войны в Украине и на Ближнем Востоке: глава МИД Украины поговорил с госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции, во время которой стороны говорили о дальнейшей поддержке Украины, давлении на Россию и событиях на Ближнем Востоке. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети Х.

Сообщается, что в контексте встречи с Рубио глава украинского МИД указал на решающую роль США в продвижении мирных усилий. «Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым фактором, чтобы заставить Москву прекратить войну», – подчеркнул он.

По словам Сибиги, он обсудил с Рубио события на Ближнем Востоке: «Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране работают вместе, чтобы затянуть войну. И оба режима должны столкнуться с консолидированным давлением».