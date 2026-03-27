Турция выясняет, кто запустил беспилотники по Азербайджану

В настоящее время выясняется, кто именно отдал приказ об обстреле Азербайджана и Турции со стороны Ирана, заявил председатель Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай.

По его словам, эти атаки не приносят Ирану никакой выгоды: «Мы часто обсуждаем этот вопрос с Азербайджаном. Запуска ракет со стороны Ирана по Азербайджану и Турции ни в коем случае не должно было произойти. Потому что Азербайджан и Турция входят в число стран, которые наиболее решительно заявляют о бессмысленности этой войны.

Также серьезно изучается версия провокации, потому что Иран не получил никакой выгоды от нападения на эти две страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что эти атаки не были осуществлены Ираном».

Фуат Октай подчеркнул важность установления тех, по чьему указанию были осуществлены ракетные пуски.

«Да, известно, что ракета была выпущена с территории Ирана, и возможно, что кнопку нажал иранец. Однако главное — выяснить, по чьему указанию была нажата эта кнопка», — отметил он.