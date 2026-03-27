Вице-президент США не оценивает оптимизм Израиля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс активно готовится стать главным переговорщиком от Вашингтона на потенциальных мирных переговорах по прекращению войны с Ираном.

Как пишут израильские СМИ, Вэнс уже неоднократно общался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с союзниками в Персидском заливе и поддерживал косвенные контакты с иранцами.

В разговоре с Нетаньяху Вэнс выразил сомнение в оптимистичных оценках Израиля относительно свержения режима в Иране, заявив, что они слишком завышены. Ожидается, что если мирные переговоры состоятся в ближайшие недели, Вэнс возглавит американскую делегацию.