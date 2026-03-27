Евро-2026: юношеская сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Литвой

Юношеская (U-17) сборная Азербайджана по футболу провела свой второй матч во втором квалификационном раунде чемпионата Европы.

В болгарском Пловдиве наша команда, руководимая Агилем Набиевым, сыграла вничью со сверстниками из Литвы - 0:0.

Напомним, в первом туре сборная Азербайджана сыграла вничью 1:1 с хозяевами - Болгарией.

Сегодня болгары встретятся с Мальтой, которая в стартовом матче проиграла Литве со счетом 1:3.

У сборной Азербайджана 2 очка. Шанс занять 1-е место в группе сохраняется. 30 марта наша команда сыграет с Мальтой.

В первом раунде квалификации сборная Азербайджана выступила неудачно, проиграв Франции, Израилю и Румынии. Согласно регламенту, после первого раунда 28 лучших команд попали в лигу «А», а остальные - в лигу «B». Сборная Азербайджана оказалась в лиге «B». Здесь победители семи групп получат право в сезоне 2027/28 играть в лиге «A», но не среди 17-летних, а уже в турнире U-19. Таким образом, у сегодняшних футболистов сборной Азербайджана U-17 есть шанс в следующем году сыграть в лиге «А» отбора на чемпионат Европы U-19.