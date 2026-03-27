Индия вооружается российской «Тунгуской» и С-400

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявило индийское военное ведомство.

Закупка ЗРС одобрена для военно-воздушных сил Индии. В ведомстве не уточнили количество ЗРС, которые будут приобретены для ВВС.

Российские С-400 уже находятся на вооружении индийских вооруженных сил. В 2018 году Нью-Дели подписал соглашение о покупке пяти дивизионов С-400 на $5,43 млрд. Ожидается, что поставка двух систем, оставшихся по этому контракту, состоится в 2026 году.