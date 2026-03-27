Индия вооружается российской «Тунгуской» и С-400

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявило индийское военное ведомство.
Закупка ЗРС одобрена для военно-воздушных сил Индии. В ведомстве не уточнили количество ЗРС, которые будут приобретены для ВВС.
Российские С-400 уже находятся на вооружении индийских вооруженных сил. В 2018 году Нью-Дели подписал соглашение о покупке пяти дивизионов С-400 на $5,43 млрд. Ожидается, что поставка двух систем, оставшихся по этому контракту, состоится в 2026 году.
Министерство обороны Индии подписало с АО «Рособоронэкспорт» контракт на закупку для индийской армии зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска» на сумму свыше 47 млн долларов, сообщило индийское Минобороны.
Контракт подписали в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.
«Эти передовые ракетные комплексы повысят возможности многоуровневой противовоздушной обороны Индии против воздушных угроз, в том числе самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, - отметило министерство. - Соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство».
ЗПРК «Тунгуска» предназначен для защиты мотострелковых и танковых подразделений и различных объектов от воздушных атак. Комплекс может сбивать любые низколетящие воздушные цели, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.