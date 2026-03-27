USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
Новость дня
Кто губит бакинские и хачмазские деревья?

Ульвия Худиева, собкор
17:00 372

В лесном массиве, расположенном на территории села Армудпадар Хачмазского района, вырублены деревья. Как сообщает haqqin.az, информация об этом распространилась в социальных сетях. Отмечается, что вырубке подверглись преимущественно ольха и тополь. Местные жители также выражают обеспокоенность в связи с проведением раскопок на лесной территории.

Село Армудпадар расположено на берегу реки Гудиялчай. По предположениям жителей, деревья вырубались для использования в качестве дров.

Кроме того, стало известно о вырубке деревьев в Баку по адресу: Ясамальский район, улица Музаффара Гасанова. Утверждается, что уничтоженные деревья не были ни засохшими, ни аварийными.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила haqqin.az, что в ходе совместных контрольных мероприятий сотрудников Регионального управления экологии №5 и Хачмазского районного отдела полиции факт уничтожения тополей и ольхи вблизи села Армудпадар подтвердился. По данному факту составлен акт. В настоящее время расследование совместно с районным отделом полиции продолжается.

В Губинской региональной группе пресс-службы МВД заявили, что по факту вырубки деревьев на лесном участке в селе Армудпадар в Хачмазском РОП проводятся процессуальные действия. По результатам расследования деянию будет дана правовая оценка.

Ирада Ибрагимова также отметила, что вопрос с вырубкой деревьев на территории Ясамальского района взят под контроль, начато соответствующее расследование.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться