Футболисты «Спортинга» и «Бенфики» забили в Баку

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела свой шестой матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2027.

В Баку на стадионе Palms Sports Arena на «8-м километре» команда Рашада Эюбова принимала Португалию. Встреча с фаворитом и лидером группы, проходившая под проливным дождем, завершилась поражением со счетом 0:4. Азербайджанские футболисты продержались в первом тайме (0:0), но после перерыва класс гостей сказался. Отличились футболист «Бенфики» Гонсало Морейра (51-я минута), игрок клуба «Фельгуэйраш» Тьяго Паренте (54-я), Юссер Шермити из шотландского «Рейнджерс» (66-я) и полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоао Симоэш (75-я).