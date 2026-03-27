МЧС обращается к жителям Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

В обращении ведомства говорится, что в настоящее время на территории Азербайджана наблюдаются проливные дожди. По прогнозам, такая ситуация сохранится в ближайшие дни, возможны подтопления, а также кратковременные сели и паводки на горных реках.

В МЧС призвали граждан строго соблюдать меры безопасности: держаться подальше от опасных зон, при угрозах немедленно подниматься на возвышенности, следовать всем рекомендациям спасательных служб.