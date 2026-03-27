Война и мир глазами иранцев

Авиаудары США и Израиля, продолжающиеся с 28 февраля, превратили часть Тегерана в руины и взбудоражили многих жителей иранской столицы.

Война длится уже почти месяц. Центральное командование США (CENTCOM) заявляет, что в Иране поражено не менее тысячи целей. Американская правозащитная организация HRANA сообщает о гибели не менее 1 464 мирных жителей, в том числе 217 детей.

Персидская служба Радио Свобода опросила иранцев об их повседневной жизни. Связаться с обычными иранцами также непросто, поскольку правительство заблокировало интернет более чем на 600 часов.

Житель Тегерана говорит, что нынешнее состояние травмы и тревоги широко распространено, но он возлагает надежды на окончательную победу.

Он говорит, что не верит в дипломатию: «Мир, и все? Это лишь мечта. На пощечины и удары отвечают пулями и бомбами. Я больше не могу этого выносить».

Другой житель сказал, что вздохнул с облегчением, когда 28 февраля были убиты верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники. Но в тот же день он услышал о гибели десятков школьниц в Минабе.

«Они (США и Израиль – ред.) разрушают страну. Все, чего я хочу, это чтобы война закончилась. Я больше не могу терпеть эти взрывы, эту тревогу, которую мы испытываем», — написал он.

Стороны продолжают наносить удары: Иран запускает ракеты и беспилотники по Израилю и целям на Ближнем Востоке. Тем временем, по сообщениям, Вашингтон и Тегеран обмениваются условиями завершения войны через посредников. Вашингтон заявляет, что этот шаг может привести к переговорам. США требуют от Ирана передачи обогащенного урана и ограничения его ракетной программы. Иран требует компенсации и признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Между этими двумя позициями существует огромная пропасть. Аналитики говорят, что эти предложения переступают «красные линии» каждой из противоположных сторон.

«Они повесили (казнили – ред.) троих человек посреди войны. А что будет, если режиму удастся удержаться у власти?» - опасается жительница из Тегерана. «Я боюсь, что после войны все станет еще более жестоким, они будут казнить молодых людей», - пишет она.

Женщина лет сорока из Тегерана рассказала Радио Свобода, что после каждого взрыва она звонит, чтобы узнать, в безопасности ли ее близкие и родные люди: «Мы не знаем, доживем ли мы до завтра, даже через час не знаем, будем ли целы и живы».

«Думаю, те, кто хотел нападения со стороны Америки и Израиля, не знали, что такое война», — пишет одна иранская мать.