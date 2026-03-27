США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
Баку и его окрестности в плену дождей

Ульвия Худиева, собкор
18:01 1518

С утра пятницы в Баку наблюдается сильный проливной дождь, который парализовал движение транспорта как в центре города, так и в пригородах. На проспектах и дорогах образовались непроходимые лужи, на некоторых улицах возникли пробки. 

Жители сообщили haqqin.az, что затопление территории вокруг железнодорожного вокзала в поселке Сабунчи во время дождя стало для них привычным явлением. Вода залила дворы близлежащих домов, машины оказались наполовину под водой. В Хазарском районе, в поселке Бина, также затоплены несколько кварталов. На проспекте Бабека вода проникла в ряд объектов. 

В социальных сетях пишут, что в торговом центре «Садарак» пострадали несколько рядов с товарами. На кадрах из поселков Бузовна, Бинагади и Локбатан видны затопленные дороги и улицы. Жители поселка Сулутепе также столкнулись с подтоплением и затрудненным движением транспорта. 

Непогода затронула и регионы. В Гяндже поток воды прошел через многие районы города, включая кварталы поселка Мехсети. Жители отмечают, что подобная ситуация повторяется после каждого дождя. 

В Гянджинской городской Исполнительной власти сообщили haqqin.az, что в поселке Мехсети проложены новые дренажные линии длиной 400 метров, построены три водоприемника и смотровые колодцы. Как отметили в ИВ, проблема будет решена после реализации проекта «Открытая программа коммунальной инфраструктуры II». 

Дождь также стал причиной аварий. На трассе Газах – Баку произошло серьезное ДТП: на 426-м километре дороги в Гарадагском районе автомобиль Opel съехал в овраг. На участке автодороги Баку – Шемаха – Евлах в Гобустанском районе также произошло ДТП, часть дороги временно была перекрыта. 

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. Министерство по чрезвычайным ситуациям также призвало население соблюдать осторожность. В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что дожди продолжатся, а в горных районах идет снег. 

