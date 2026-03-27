США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
В Пентагоне придумали Хегсету обидное прозвище

18:00 1664

Сотрудники Пентагона в неофициальных разговорах используют в адрес министра обороны США Пита Хегсета ироничное прозвище Dumb McNamara («Тупой Макнамара»), сообщает издание Zeteo со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Прозвище отсылает к бывшему главе Пентагона Роберту Макнамаре, который сыграл ключевую роль в расширении участия США в войне во Вьетнаме. В свое время усиление военного присутствия США в регионе получило неофициальное название «война Макнамары».

По данным источников, сравнение используется как критика жесткой военной позиции Хегсета и проводится на фоне исторических оценок вьетнамской кампании как стратегической ошибки.

Издание The Independent направило запрос в Министерство войны США, однако на момент публикации комментарий не получен.

Хегсет считается одним из наиболее активных сторонников военной линии администрации Дональда Трампа в отношении Ирана. Выступая на мероприятии в штате Теннесси, Трамп отметил его как одного из первых сторонников жестких действий: «Пит, думаю, ты был первым, кто высказался. Ты сказал: «Давайте сделаем это».

Роберт Макнамара занимал пост министра обороны с 1961 по 1968 год при президентах Джоне Ф. Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Несмотря на публично оптимистичные оценки хода войны, рассекреченные документы впоследствии показали, что он осознавал ее неблагоприятное развитие.

По различным оценкам, число погибших в войне во Вьетнаме составляет от 2 млн до 3,5 млн человек.

В 1967 году Макнамара инициировал подготовку секретного исследования, известного как «Пентагоновские документы», в котором анализировались причины и ход вовлечения США в конфликт.

В отличие от Макнамары, который впоследствии выражал сожаление о своей роли, Хегсет не демонстрирует признаков пересмотра позиции и продолжает поддерживать силовые методы.

«Мы ведем переговоры с помощью бомб, — заявил Хегсет. - У вас есть выбор, пока мы находимся над Тегераном».

На следующий день, выступая на религиозной службе в Пентагоне, он также сделал заявление, в котором призвал к применению силы:

«Пусть каждый выстрел достигает своей цели против врагов справедливости и нашей великой страны. Дайте им мудрость в каждом решении, выносливость перед испытаниями, нерушимое единство и подавляющую силу действий против тех, кто не заслуживает пощады».

