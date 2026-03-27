Удары по сталелитейным заводам в Иране

Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиаудары по двум крупным сталелитейным предприятиям на территории Ирана, сообщает агентство Fars.
По его данным, атаке подверглись металлургический комбинат компании Khuzestan Steel в провинции Хузестан, а также сталелитейный завод компании Mobarakeh Steel в провинции Исфахан. Информация о возможных жертвах, пострадавших и масштабах нанесенного материального ущерба пока не приводится.
Fars отмечает, что на сталелитейном заводе повреждены энергоблок и часть линии по производству стали, а на металлургическом заводе в Хузестане – складские помещения.
A video sent to Iran International shows smoke rising after an explosion following a strike on the Mobarakeh steel complex in Isfahan on Friday. pic.twitter.com/p7SyTUYEC0— Iran International English (@IranIntl_En) March 27, 2026