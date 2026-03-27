Туннель «Хезболлы» у церкви и склад оружия в школе

Военнослужащие армии Израиля заявили, что в ходе вылазок на юге Ливана обнаружили военные объекты рядом с одной из местных церквей.

В заявлении армейской пресс-службы говорится, что в окрестностях приграничного ливанского поселка Эль-Хиям израильские военные нашли вход в туннель и объекты инфраструктуры, возведенные под землей возле храма.

Помимо этого, армия заявила, что в одной из школ в районе Эль-Хияма израильские военные нашли сотни единиц оружия, а именно: противотанковые ракеты и пусковые установки; минометные снаряды, гранаты и мины; стрелковое оружие, взрывчатка и детонаторы для мин.

По мнению израильской стороны, отряды «Хезболлы» намеренно используют религиозные и гражданские объекты в военных целях.