США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

США рассекретили данные о своем ядерном арсенале

Министерство обороны США имеет в своем распоряжении запас примерно из 3,7 тыс. ядерных боезарядов, предназначенных для доставки баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Данные за февраль 2026 года содержатся в исследовании Федерации американских ученых (FAS).

Число боеприпасов не изменилось по сравнению с прошлым годом. Из общего количества в 3,7 тыс. боеголовок только около 1,77 тыс. развернуты на носителях, в то время как примерно 1,93 тыс. находятся в резерве. Еще 1,34 тыс. боеголовок, снятых с вооружения, ожидают утилизации. С их учетом общий объем ядерного арсенала США достигает 5 тыс. единиц.

Из развернутых боеголовок 400 размещены на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III на базах в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге, около 970 находятся на подводных лодках с баллистическими ракетами. Кроме того, 300 хранятся на авиабазах стратегической авиации в США и примерно 100 тактических ядерных бомб размещены на европейских базах в Турции, Италии, Бельгии, Германии и Нидерландах.

FAS отмечает, что США приступили к широкомасштабной программе модернизации ядерных сил, которая затронет все три компонента ядерной триады. В ближайшие десятилетия каждый элемент системы доставки будет заменен на новые версии.

Бюджетный запрос на 2026 финансовый год предусматривает выделение около $60 млрд на стратегические ядерные силы и ядерную инфраструктуру. Конгресс одобрил дополнительное финансирование в $2 млрд.

В программу модернизации входят: разработка новой МБР LGM-35A Sentinel (ранее GBSD) для замены Minuteman III; строительство 12 атомных подводных лодок класса Columbia для замены устаревающих; разработка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit; создание новой крылатой ракеты большой дальности (LRSO) для оснащения бомбардировщиков.

Россия и США совместно контролируют около 90% мирового запаса ядерного оружия. Российский арсенал оценивается более чем в 4,3 тыс. боеголовок.

