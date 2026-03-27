FIFA Series 2026: Азербайджан забил Сент-Люсии уже на 2-й минуте

Матч Азербайджан - Сент-Люсия начался.
Дождь продолжается. Трибуны стадиона в Сумгаите почти пустые.
Уже на 1-й минуте фол на Ренате Дадашове в штрафной площади. Пенальти.
На 2-й минуте матча Эмин Махмудов реализовал 11-метровый!
Быстрый гол сборной Азербайджана! 1:0!.
*** 19:00
Стартовые составы сборных Азербайджана и Сент-Люсии.
Азербайджан: Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Бадави Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Гисмят Алыев, Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров, Рагим Садыхов, Эльвин Джафаргулиев, Муса Гурбанлы, Ренат Дадашов.
Сент-Люсия: Девон Сент-При, Эймани Батчер, Алвинус Майерс, Донил Лайонел, Мелвин Доксилли, Киган Коулл, Аркелл Джуд Бойд, Байан Аман, Шевон Байрон, Шакуан Нельсон, Донаван Филлип.
*** 18:51
Сегодня в 19:10 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется матч FIFA Series 2026 между сборными Азербайджана и Сент-Люсии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Грузии во главе с Георгием Круашвили.
Игра должна была начаться в 19:00, но из-за проливного дождя и возникших заторов на дорогах матч начнется на 10 минут позже.
Сборная Сент-Люсии - островного государства в Карибском бассейне - занимает 167-е место в рейтинге ФИФА. Азербайджан идет на 125-й позиции.
Последнюю победу наша команда одержала в июне 2024 года, обыграв в товарищеском матче Казахстан (3:2). Сегодня у Азербайджана есть прекрасный шанс прервать неудачную серию.
30 марта сборная Азербайджана сыграет со Сьерра-Леоне.