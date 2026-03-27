FIFA Series 2026: Азербайджан забил Сент-Люсии уже на 2-й минуте

Сегодня в 19:10 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется матч FIFA Series 2026 между сборными Азербайджана и Сент-Люсии.

Уже на 1-й минуте фол на Ренате Дадашове в штрафной площади. Пенальти.

Дождь продолжается. Трибуны стадиона в Сумгаите почти пустые.

Судить встречу будет бригада арбитров из Грузии во главе с Георгием Круашвили.

Игра должна была начаться в 19:00, но из-за проливного дождя и возникших заторов на дорогах матч начнется на 10 минут позже.

Сборная Сент-Люсии - островного государства в Карибском бассейне - занимает 167-е место в рейтинге ФИФА. Азербайджан идет на 125-й позиции.

Последнюю победу наша команда одержала в июне 2024 года, обыграв в товарищеском матче Казахстан (3:2). Сегодня у Азербайджана есть прекрасный шанс прервать неудачную серию.

30 марта сборная Азербайджана сыграет со Сьерра-Леоне.