У Израиля крупнейшие за 40 лет потери в военной технике

По информации MWM, большинство бронетехники было сожжено в ходе боя между городами Тайбе и Кантара в Палестине. Израильская бронегруппа попала в организованную засаду.

Проиранские отряды «Хезболлы» 26 марта за 24 часа уничтожили 21 танк Merkava и другую тяжелую технику армии Израиля – это крупнейшие потери для Тель-Авива за последние 40 лет, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Наши бойцы следили за продвижением противника и заманили его в хорошо организованную засаду, где было уничтожено десять танков Merkava, бульдозеры D9 и автомобили HMMWV», – говорится в официальном заявлении «Хезболлы». Остальная техника была поражена ударами противотанковых ракет и FPV-дронов.

Армия Израиля не раскрывает официальные потери, однако в Сети появляются видеоролики с поражениями танков Merkava разными способами. Эксперты отмечают, что успех «Хезболлы» связан с участием элитного спецназа «Радван», который раньше не применялся против израильских войск.

MWM пишет, что «присутствие сил «Радван» на передовой может быть одной из основных причин значительных потерь, понесенных израильской бронетехникой с середины марта».

Артиллерийские подразделения «Хезболлы» также обстреляли израильские командные пункты в районах Тайбе, Раб-Талатин и Удайсе, открыли огонь по израильским подкреплениям, направленным для эвакуации раненых. Группировка сообщает об ударах с применением ряда специальных ракет «по штаб-квартире Министерства войны Израиля (Кирия) в центре Тель-Авива и казармам «Дельфин», принадлежащим отделу военной разведки, к северу от Тель-Авива».