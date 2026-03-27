Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Личная электронная почта директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Патела взломана хакерской группировкой. Это подтвердил агентству Reuters представитель Министерства юстиции США.

По данным агентства, материалы, выложенные в открытый доступ в интернете, предположительно, из почтового ящика Патела, представляются подлинными. Речь идет в том числе о фотографиях и рабочей переписке. Материалы охватывают период с 2010 по 2019 год.

Мониторинговые каналы отмечают, что к взлому личной электронной почты директора ФБР причастна связанная с Ираном хакерская группа Handala.