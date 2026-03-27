США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
По Медведеву: И Эстония «была частью России»

19:28 1390

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Эстония «была частью России».

В своей публикации в соцсети X Медведев использовал оскорбительные высказывания в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Медведев таким образом отреагировал на ее заявление о том, что Россия выдвигает претензии на территории, которые ей никогда не принадлежали. В ответ зампред Совбеза РФ заявил, что Донбасс якобы «был российским», а также выдвинул утверждение, что Эстония ранее входила в состав России.

«Каллас, на лице которой не было никаких признаков интеллекта, снова вмешалась, заявив, что Россия «требует чего-то, что никогда не было ее». Донбасс! Который был российским и ничей другой. Жаль быть таким глупым в 50 лет. На самом деле, Эстония (ужас!) также была частью России», — написал Медведев.

До этого, как писало Reuters, Кая Каллас заявила, что в Европейском союзе обеспокоены возможным давлением со стороны США на Украину с целью территориальных уступок в переговорах с Россией. Она подчеркнула, что такой подход считают ошибочным, поскольку, по ее словам, Россия выдвигает требования относительно территорий, которые ей не принадлежат. Каллас также подчеркнула, что подобные действия расцениваются как ловушка, которой следует избегать. «Это явно неправильный подход. Конечно, это российская тактика переговоров, они требуют чего-то, что никогда не было их, и именно поэтому мы также отмечаем, что это ловушка, в которую мы не должны попадать», — сказала Каллас.

