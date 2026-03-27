Война с Ираном Трампу «наскучила», он хочет двигаться дальше. А в Белом доме напряжение

По их словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Трамп уже начал смещать фокус на экономику, внутреннюю политику и предстоящие промежуточные выборы.

Президенту США Дональду Трампу становится «скучно» от войны с Ираном, и он стремится переключиться на другие темы. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме.

Как рассказал изданию старший сотрудник Белого дома на условиях анонимности, заявления Трампа об «уже выигранной войне» с Ираном - это «по большей части гипербола». По его словам, президент «просто хочет объявить победу и двигаться дальше».

«[Трампу] становится немного скучно из-за Ирана. Не то чтобы он жалеет о чем-то – он просто скучает и хочет перейти к другим вопросам», – сказал один из источников. По его словам, в последние дни это стремление усилилось.

При этом, отмечают источники, такие заявления противоречат действиям администрации: США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и направляют дополнительные силы в регион. Один из чиновников также заявил о существующих в Белом доме разногласиях относительно того, как подходить к информированию населения по мере затягивания войны. «Но чтобы американцы почувствовали, что война закончилась, она, скорее всего, должна действительно закончиться, а это оказалось непросто, поскольку некоторые высокопоставленные чиновники администрации настаивают на эскалации военной кампании, а иранские официальные лица публично отвергли любые предположения о готовности к переговорам», - говорится в материале.

По словам источников, публичные заявления Трампа о том, что война «уже выиграна», выглядят «преувеличением» и все больше расходятся с реальной ситуацией.

Телеканал также отмечает, что многие чиновники администрации нередко несогласны с Трампом, однако «боятся оказаться в опале, поэтому просто пьют лимонад и поддакивают».