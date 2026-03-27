США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

Война с Ираном Трампу «наскучила», он хочет двигаться дальше. А в Белом доме напряжение

19:46 1324

Президенту США Дональду Трампу становится «скучно» от войны с Ираном, и он стремится переключиться на другие темы. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия, Трамп уже начал смещать фокус на экономику, внутреннюю политику и предстоящие промежуточные выборы.

Как рассказал изданию старший сотрудник Белого дома на условиях анонимности, заявления Трампа об «уже выигранной войне» с Ираном - это «по большей части гипербола». По его словам, президент «просто хочет объявить победу и двигаться дальше».

«[Трампу] становится немного скучно из-за Ирана. Не то чтобы он жалеет о чем-то – он просто скучает и хочет перейти к другим вопросам», – сказал один из источников. По его словам, в последние дни это стремление усилилось.

При этом, отмечают источники, такие заявления противоречат действиям администрации: США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и направляют дополнительные силы в регион. Один из чиновников также заявил о существующих в Белом доме разногласиях относительно того, как подходить к информированию населения по мере затягивания войны. «Но чтобы американцы почувствовали, что война закончилась, она, скорее всего, должна действительно закончиться, а это оказалось непросто, поскольку некоторые высокопоставленные чиновники администрации настаивают на эскалации военной кампании, а иранские официальные лица публично отвергли любые предположения о готовности к переговорам», - говорится в материале.

По словам источников, публичные заявления Трампа о том, что война «уже выиграна», выглядят «преувеличением» и все больше расходятся с реальной ситуацией.

Телеканал также отмечает, что многие чиновники администрации нередко несогласны с Трампом, однако «боятся оказаться в опале, поэтому просто пьют лимонад и поддакивают».

На Баку обрушились непрекращающиеся ливни: МЧС спасает жителей
На Баку обрушились непрекращающиеся ливни: МЧС спасает жителей обновлено 20:50
20:50 2965
Конфликт между Вэнсом и Нетаньяху: «легкой прогулки» не получилось
Конфликт между Вэнсом и Нетаньяху: «легкой прогулки» не получилось обновлено 20:34
20:34 2347
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории Разгромили Сент-Люсию; обновлено 20:59
20:59 2309
Иран заявил об ударах по ядерному объекту
Иран заявил об ударах по ядерному объекту видео; обновлено 20:14
20:14 11517
Украинский щит над Заливом
Украинский щит над Заливом главная тема
16:51 5000
По Медведеву: И Эстония «была частью России»
По Медведеву: И Эстония «была частью России»
19:28 1392
У Израиля крупнейшие за 40 лет потери в военной технике
У Израиля крупнейшие за 40 лет потери в военной технике
18:59 2845
Удары по сталелитейным заводам в Иране
Удары по сталелитейным заводам в Иране видео
18:28 1852
В Пентагоне придумали Хегсету обидное прозвище
В Пентагоне придумали Хегсету обидное прозвище
18:00 3025
Война и мир глазами иранцев
Война и мир глазами иранцев видео
17:58 1951
У Ирана еще достаточно ракет
У Ирана еще достаточно ракет обновлено 17:53
17:53 4397
