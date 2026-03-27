Массовая драка с мигрантами в порту России, который атаковали украинцы

В порту Усть-Луги (Ленинградская область) в ночь на 26 марта произошла массовая драка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным полиции, иностранные рабочие-вахтовики и охранники грузового порта подрались на бытовой почве на площадке компании «Велесстрой». Во время драки был поврежден автобус. В полицию был доставлен 31 иностранец, 16 из них оштрафовали. В бытовках рабочих провели обыски, полицейские изъяли 29 ножей.

Региональное издание 47news пишет, что охрана, где работают в основном россияне, в том числе с Северного Кавказа, и рабочие из Казахстана недолюбливают друг друга.

Порт Усть-Луга утром 26 марта попал под массированную атаку дронов ВСУ. Из-за этого начался сильный пожар, который до конца не потушен до сих пор.