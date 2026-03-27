Более 300 военных США ранены в войне

За время боевых действий в Иране пострадали по меньшей мере 303 американских военнослужащих, сообщил телеканал АВС со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, 273 человека вернулись к исполнению служебных обязанностей, 10 получили серьезные ранения. Чаще всего военные получают черепно-мозговые травмы.

«По словам официальных лиц, причиной этих ранений являются иранские беспилотники, совершающие односторонние атаки, и другие взрывные устройства, а также попадание военнослужащих в зону взрыва», — передает телеканал.

27 марта телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Центрального командования ВС США сообщил о 290 пострадавших и 13 погибших солдатах.