У Госагентства водных ресурсов усиленный режим

Во время интенсивных осадков в отдельных районах происходит скопление дождевых вод. На дорогах, где нет дренажных систем, дождевые воды направляются в линии сточных вод, что приводит к перегрузке канализационных сетей и затрудняет отвод воды, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

В заявлении агентства говорится, что есть территории, где отсутствуют крупные централизованные сети питьевого и сточного водоснабжения. Для устранения возникающих в таких зонах проблем Служба объединенного водоснабжения крупных городов работает в усиленном режиме. В районы, где отсутствуют сети сточных вод, направлены аварийные бригады управлений водоканала, которые обеспечивают отвод скопившихся дождевых вод.

В агентстве также указали, что проводится регулярный мониторинг сточных и дождевых линий, проверяются колодцы дождевых коллекторов и магистральных линий. На участках, где выявляются засоры, проводится промывка с использованием специальной техники.

В связи с непогодой во всех управлениях водоканала усилен круглосуточный режим работы, ведутся работы по очистке линий, отводу и направлению воды в действующие сети. К процессу привлечена специализированная техника различного назначения. Работы будут продолжаться до полного устранения проблемы, пообещали в агентстве.