Прогноз Рубио: Скоро все закончится...

Государственный секретарь США Марко Рубио ожидает, что война в Иране «завершится за несколько недель, а не месяцев».

После встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции Рубио выступил с несколькими заявлениями по военной кампании против Ирана. В частности, Рубио сказал, что «у нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению», его цитирует Sky News.

Госсекретарь США отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но также заметил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет «неприемлемой».

Рубио спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран. «Мы можем достичь всех наших целей с помощью наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если такие возникнут», – сказал госсекретарь.

Журналист спросил у госсекретаря США, как он относится к обвинениям министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи «в геноциде».

На что Марко Рубио ответил: «Иранец? Он эксперт по геноциду. Они убили тысячи. Каждая проблема на Ближнем Востоке — это Иран. «Хезболла»? Иран. Шиитские милиции уничтожают и угрожают Ираку? Иран. ХАМАС? Иран. Хуситы? Иран. Асад в Сирии? Иран. Куда ни посмотри, они стоят за всем этим».

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что «по просьбе Ирана» отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля. При этом посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.