США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать
Новость дня
США готовят вторжение в Иран. Американская армия призвала иранцев дезертировать

Прогноз Рубио: Скоро все закончится...

22:05 828

Государственный секретарь США Марко Рубио ожидает, что война в Иране «завершится за несколько недель, а не месяцев».

После встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции Рубио выступил с несколькими заявлениями по военной кампании против Ирана. В частности, Рубио сказал, что «у нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению», его цитирует Sky News.

Госсекретарь США отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но также заметил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет «неприемлемой».

Рубио спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран. «Мы можем достичь всех наших целей с помощью наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если такие возникнут», – сказал госсекретарь.

Журналист спросил у госсекретаря США, как он относится к обвинениям министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи «в геноциде».

На что Марко Рубио ответил: «Иранец? Он эксперт по геноциду. Они убили тысячи. Каждая проблема на Ближнем Востоке — это Иран. «Хезболла»? Иран. Шиитские милиции уничтожают и угрожают Ираку? Иран. ХАМАС? Иран. Хуситы? Иран. Асад в Сирии? Иран. Куда ни посмотри, они стоят за всем этим».

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что «по просьбе Ирана» отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля. При этом посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.

На Баку обрушились непрекращающиеся ливни: МЧС спасает жителей
На Баку обрушились непрекращающиеся ливни: МЧС спасает жителей обновлено 20:50
20:50 5405
Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия
Рубио обвинил Зеленского во лжи. А у Украины могут быть перебои с поставками оружия
22:17 529
Затопило раздевалку футбольной сборной Азербайджана
Затопило раздевалку футбольной сборной Азербайджана На новом стадионе в Сумгаите; ВИДЕО
22:12 664
Прогноз Рубио: Скоро все закончится...
Прогноз Рубио: Скоро все закончится...
22:05 829
Иран готовит «месть» странам Залива и Израилю
Иран готовит «месть» странам Залива и Израилю видео; обновлено 21:56
21:56 3086
Не может соскочить
Не может соскочить наша аналитика; все еще актуально
13:58 4541
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная Азербайджана по футболу одержала самую крупную победу в своей истории Разгромили Сент-Люсию; обновлено 20:59
20:59 4452
Конфликт между Вэнсом и Нетаньяху: «легкой прогулки» не получилось
Конфликт между Вэнсом и Нетаньяху: «легкой прогулки» не получилось обновлено 20:34
20:34 4047
Израиль подтвердил: бомбим объекты ядерной программы Ирана
Израиль подтвердил: бомбим объекты ядерной программы Ирана видео; обновлено 21:23
21:23 13522
Украинский щит над Заливом
Украинский щит над Заливом главная тема
16:51 5886
По Медведеву: И Эстония «была частью России»
По Медведеву: И Эстония «была частью России»
19:28 2317
