Фидан рассказал о переговорах США и Ирана

По его словам, стороны передают сообщения через Пакистан и координируют процесс с Турцией. «Сообщения передаются через Пакистан. Американцы координируют это с нами, идут обсуждения. Мы также информируем об этом иранцев. Сегодня у нас были длительные дискуссии с обеими сторонами и с Ираном», — заявил министр в интервью турецкому A Haber.

Фидан заявил, что турецкие представители пытаются лучше понять позиции и ожидания сторон и передают между ними соответствующие сообщения. Глава МИД Турции отметил, что нынешние переговорные позиции сторон отличаются от довоенных, особенно у Ирана. «До войны Иран вступил в переговоры именно для того, чтобы предотвратить это. Сейчас война достигла серьезных масштабов. Есть значительные разрушения в Иране», — отметил Фидан.

Глава МИД Турции добавил, что «требования к переговорам, естественно, уже будут другими. Это несколько усложняет работу посредников. Но, надеюсь, работа продолжится».

Турецкий министр также сообщил, что в Пакистане в ближайшие дни может пройти его встреча с главами МИД Египта, Саудовской Аравии и Пакистана. На ней планируется обсудить развитие переговорного процесса.

Фидан также заявил, что Турция работает над пакетом предложений в связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива, однако пока не хочет раскрывать подробности. Фидан отметил, что главным приоритетом его страны является восстановление режима прекращения огня и удержание Анкары вне этого конфликта.

По словам Фидана, «влияние Израиля на (американскую) политику и его манипуляции становятся все более очевидными. Это теперь серьезно обсуждается в среде американских правых, а также среди общественности. Это больше не рассматривается как теория заговора; это стало серьезной проблемой, поднимаемой интеллектуалами».

Президент США Дональд Трамп заявил 23 марта, что провел переговоры с властями Ирана и объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам. Тегеран ведение переговоров отрицает. Сегодня израильские СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе встретился с представителями союзников США в Персидском заливе и участвовал в косвенных контактах с иранцами.